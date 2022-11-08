СБУ на Харківщині викрила колаборанта-священника Московської церкви

Ворожий поплічник у рясі працював на місцевого гауляйтера

СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини – настоятеля одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора. Про це інформує пресслужба установи.

Крім того, зловмисник усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Нагадаємо, днями за матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру. Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.