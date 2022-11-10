Колаборант Сальдо втік до межі із Кримом та вигадав виправдання поразці РФ

На тлі поразок ворога на Херсонщині колаборант Сальдо закликає «думати про майбутнє»

Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що перебуває у місті Генічеську, який знаходиться неподалік від адмінкордону Криму. Сальдо заявляє, що брав участь у нараді з російськими чиновниками, на якій на тлі заяви Росії про виведення військ із Херсона учасники говорили про «майбутнє Херсонщини у складі Росії».

За словами Сальдо, у нараді в Генічеську взяли участь сенатори Федеральних Зборів РФ, члени керівництва та депутати Державної думи, керівники та члени сенатських та думських комітетів, члени окупаційного уряду Херсонської області. Головував на нараді голова Ліберально-Демократичної партії Росії Леонід Слуцький.

Сальдо, імовірно, намагаючись перебити гіркий присмак поразки РФ на Херсонщині, пояснив, що сьогоднішні дії окупантів нібито продиктовані турботою про майбутнє регіону.

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«Я впевнений, що ми всі разом створимо такий кулак, який стане вбивчим для наших супротивників. І зараз, на цій зустрічі, ми плануємо майбутнє Херсонської області у складі Російської Федерації», – сказав він.

Колаборант також навів історичний приклад, як у 1940-х роках, у повоєнний час, на лівобережжі Херсонщини було висаджено величезну кількість лісів, які дали ефект лише через десятиліття.

«Це приклад того, що навіть у найважчий час відповідальні люди думають про майбутнє. Давайте і ми думатимемо про майбутнє», – закликав Сальдо.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

До слова, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.