Путін нагородив колаборанта Стремоусова орденом Мужності посмертно

Диктатор нагородив Стремоусова, який загинув у ДТП, «за мужність та відвагу, які були виявлені під час виконання службового обов'язку»

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. Відповідний наказ поширили російські ЗМІ.

Згідно з документом, Стремоусов отримав нагороду «за мужність та відвагу, які були виявлені під час виконання службового обов'язку».

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо згодом підтвердив загибель Кирила Стремоусова.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.