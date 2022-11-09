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Путін нагородив колаборанта Стремоусова орденом Мужності посмертно

Альона Боженко
glavcom.ua
Путін нагородив колаборанта Стремоусова орденом Мужності посмертно
Путін нагородив Стремоусова орденом
фото із відкритих джерел

Диктатор нагородив Стремоусова, який загинув у ДТП, «за мужність та відвагу, які були виявлені під час виконання службового обов'язку»

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. Відповідний наказ поширили російські ЗМІ.

Згідно з документом, Стремоусов отримав нагороду «за мужність та відвагу, які були виявлені під час виконання службового обов'язку».

Путін нагородив колаборанта Стремоусова орденом Мужності посмертно фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо згодом підтвердив загибель Кирила Стремоусова.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. 

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Теги: колабораціонізм путін наказ диктатор

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