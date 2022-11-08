Постачав окупантам їжу: СБУ викрила на Київщині фермера-колаборанта

Чоловік примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили і передавав загарбникам

Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя

Контррозвідка Служби безпеки встановила ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини. Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району, повідомляє пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення чоловік одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти.

Щоб налагодити контакт з окупантами, колаборант постачав їм оптові партії продовольчих товарів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції «конфіскував» в односельчанина вантажівку, погрожуючи «заявити» на нього до місцевої окупаційної адміністрації.

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Крім того, «прикриваючись» своїми зв’язками з агресором, він примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ викрили та задокументували його злочинну діяльність.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила поплічника ворога під час контрдиверсійних заходів на південному напрямку. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.