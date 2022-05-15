Поліція Італії запобігла атакам російських хакерів під час Євробачення

Хакери атакували мережеву інфраструктуру під час голосування і виступів учасників

Хакери атакували мережеву інфраструктуру під час голосування і виступів учасників

Поліція перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу і фіналу пісенного конкурсу Євробачення

Італійська поліція запобігла хакерським атакам проросійських угруповань під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу Євробачення в Турині. Перемогу на конкурсі здобув український Kalush Orchestra. Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час голосування і виступів учасників поліція відбила кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи Killnet і її філії Legion.

Зазначається, що поліція перешкодила хакерським атакам проросійських груп під час півфіналу 10 травня і суботнього.

Поліція також зібрала інформацію з телеграм-каналів проросійського угруповання, щоб запобігти іншим критичним подіям, і встановила географічне розташування нападів.

Раніше 11 травня Killnet заявив про атаку на веб-сайти кількох італійських установ, включаючи Сенат, верхню палату парламенту Італії та Національний інститут охорони здоров'я (ISS).

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряди багатьох західних країн підвищили рівень готовності в очікуванні можливих кібератак на ІТ-системи та інфраструктуру.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

За політичні заклики під час конкурсу учасників могли дискваліфікувати. Однак організатори Євробачення прокоментували заклик Kalush допомогти «Азовсталі». Вони вирішили, що підтримка українському народу має гуманітарний, а не політичний характер.

Тим часом відомий продюсер пояснив, чи порушив Kalush правила Євробачення.

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