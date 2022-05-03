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    Як визначити колаборантів у церкві? Інструкція від священника

    Священники УПЦ МП не переходять до ПЦУ, бо бояться за парафії і чекають на прозріння керівництва української філії російської церкви - Як визначити колаборантів у церкві? Інструкція від священника
    Священники УПЦ МП не переходять до ПЦУ, бо бояться за парафії і чекають на прозріння керівництва української філії російської церкви
    фото з відкритих джерел

    Священник пояснив, чому багато батюшок не зважуються на перехід в Українську церкву

    Священник Леонід Бачинський, який перейшов із філії Російської церкви до Православної церкви України, розповів, як можна вирахувати колаборантів серед ієреїв УПЦ МП. Про це отець Леонід розповів у інтерв’ю «Главкому».

    За словами священнослужителя, колаборанти серед представників УПЦ МП постійно називали представників ПЦУ «розкольниками» чи «не благодатними». «Зараз священнослужителі Московського патріархату таких слів не говорять, бо знають, яка буде до них реакція нашого народу», – зазначив отець Леонід, але, пояснив він, якщо хтось із діячів церкви використовує таку лексику на адресу ієреїв ПЦУ, то це, цілком імовірно, може бути проросійський колаборант.

    До війни ж, нагадав Леонід Бачинський, таку пропаганду священники та єпископи УПЦ МП вели постійно. «Такі висловлювання показували рівень вихованості і порядності людини», – упевнений отець Леонід.

    Він також пояснив, чому частина представників української філії РПЦ досі не перейшли до ПЦУ. «Одних тримає нерішучість, інших – страх за сім'ю і парафію», – зазначив отець Леонід (Бачинський), додавши, що священники УПЦ МП досі чекають «прозріння» церковного керівництва.

    Нагадаємо, що днями до ПЦУ приєдналися два священнослужителі УПЦ МП на Вінниччині.

    Разом з ними перейшли до Православної церкви України сім сіл Хмільницького району Вінницької області.

    Читайте також інтерв’ю: Леонід Бачинський: За словами «розкольники» і «неблагодатні» можна виявляти колаборантів
    Теги: Російська православна церква в Україні Українська православна церква Україна
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    Як визначити колаборантів у церкві? Інструкція від священника