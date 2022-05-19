Поліція викрила людей, що «здавали в оренду» переселенцям житло, якого не існує

За даними слідства, учасники схеми на торговельних інтернет-платформах продавали товари, яких насправді не існує. Зокрема, після початку повномасштабного російського вторгнення вони почали пропонувати жертвам оренду житла. Уже встановили вісім потерпілих від такої схеми.

Правоохоронці знайшли одного зі зловмисників — мешканця Київської області. Він розміщував в інтернеті оголошення про оренду вигаданого житла в західних областях країни, а коли отримував від переселенців кошти — переставав виходити з ними на зв’язок, а гроші привласнював.

Вдома у зловмисника провели обшук: вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та банківську картку. Йому повідомили про підозру за заволодіння чужим майном унаслідок обману, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки. За це загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Чоловіку готуються обирати запобіжний захід.

Правоохоронці зараз шукають інших учасників схеми. Уже встановили, що їх було щонайменше вісім. Зловмисники базуються у Києві, Полтавській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ціни на житло в західних областях України різко пішли вгору. Однак не дивлячись на те, що ажіотаж на ринку оренди житла спав, в соцмережах досі можна знайти оголошення з космічними цінами.

Тим часом експерти повідомляють, що за понад два місяці війни оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

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