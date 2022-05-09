Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)

Довгий час виїзд із Харкова у напрямку Циркунів був під обстрілами і поліція не могла провести огляд території

На виїзді з Харкова в напрямку Циркунів слідчо-оперативна група виявила тіла трьох українських громадян, розстріляних російськими окупантами. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

«Ще у перший день війни Збройними силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, на жаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами», – розповів він.

Одного із розстріляних українців комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли.

Поліція вилучила виявлені тіла.

До слова, в Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.