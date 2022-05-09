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    Події в Україні

    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)

    Тіла лежали на дорозі біля спаленої автівки - Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Тіла лежали на дорозі біля спаленої автівки
    фото: Нацполіція

    Довгий час виїзд із Харкова у напрямку Циркунів був під обстрілами і поліція не могла провести огляд території

    На виїзді з Харкова в напрямку Циркунів слідчо-оперативна група виявила тіла трьох українських громадян, розстріляних російськими окупантами. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

    «Ще у перший день війни Збройними силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, на жаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами», – розповів він.

    Одного із розстріляних українців комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли.

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    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)
    фото: Нацполіція

    Поліція вилучила виявлені тіла.

    До слова, в Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Харковом поліція виявила тіла розстріляних українців (фото)