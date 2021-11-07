У Чернівцях поліція охороняє банер з рекламою Зеленського (фото)

На ворота ЧНУ у вересні цього року вчепили велетенський банер із написом «Велика реставрація»

У Чернівцях групі активістів не вдалося демонтувати банер «Велика реконструкція» з огорожі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича через те, що його охороняють правоохоронці. Про це molbuk.ua повідомив депутат Чернівецької районної ради Артем Жук, який учора закликав усіх небайдужих долучитися до акції з демонтажу банера.

За словами Жука, на місце події прибуло приблизно 14 осіб, однак їм не вдалося демонтувати банер, оскільки приблизно 20 співробітників поліції та інших силових структур охороняють його.

«План «А» не спрацював, натомість спрацював план «БМ – з’явився розголос щодо історії з цим банеромМ, – сказав Жук.

Він додав, що плакат встановлений без жодних дозвільних документів і вже в понеділок він ініціюватиме розгляд питання щодо демонтажу банера перед відповідальними у місті чиновниками.

Нагадаємо, на ворота ЧНУ у вересні цього року вчепили велетенський банер із написом «Велика реставрація».

20 жовтня, у місто Золотоноша, що у Черкаській області, приїхав Президент України Володимир Зеленський. Він урочисто відкрив критий басейн-довгобуд у гімназії імені Скляренка.