Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)

Жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду

Трагедія трапилася у ромському таборі на Львівщині

У Жидачеві під час пожежі в наметі згоріла однорічна дитина. Про інцидент правоохоронців повідомила матір загиблого хлопчика.

У поліції Львівщини розповіли, що 6 листопада надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Закарпаття про те, що в Жидачеві на території табору загинув її однорічний син. Як уточнили Zaxid.net в пресслужбі поліції, йдеться про ромський табір.

«Як встановили правоохоронці, у саморобному наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали жінку за злісне невиконання батьківських обов’язків, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше у селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина. Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було.