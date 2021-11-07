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    Події в Україні

    Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)

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    Жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду - Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)
    Жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду
    фото: пресслужби поліції Львівської області

    Трагедія трапилася у ромському таборі на Львівщині

    У Жидачеві під час пожежі в наметі згоріла однорічна дитина. Про інцидент правоохоронців повідомила матір загиблого хлопчика.

    У поліції Львівщини розповіли, що 6 листопада надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Закарпаття про те, що в Жидачеві на території табору загинув її однорічний син. Як уточнили Zaxid.net в пресслужбі поліції, йдеться про ромський табір.

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    Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)
    Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)
    Фото: пресслужби поліції Львівської області

    «Як встановили правоохоронці, у саморобному наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула», – йдеться в повідомленні.

    Поліцейські затримали жінку за злісне невиконання батьківських обов’язків, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Раніше у селі Рокитне Рівненської області трагічно загинула 5-річна дитина. Хлопчик грався сірниками, заліз на горище, де було багато горючих матеріалів (солома, дрова, речі домашнього вжитку) і ненароком підпалив все. Очевидно дитина злякалася вогню і сховалася в кут горища. Врятуватися у хлопчика шансів практично не було.

    Теги: трагедія суд Закарпаття речі жінка табір час
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    Однорічна дитина згоріла разом із наметом. Матір хлопчика затримали (фото)