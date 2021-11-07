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    Як крадуть телефон на ринках та магазинах (відео)

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    У київському магазині в жінки вкрали телефон - Як крадуть телефон на ринках та магазинах (відео)
    У київському магазині в жінки вкрали телефон
    Фото: скріншот з відео

    У Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці

    У Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці. Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Київ оперативний».

    Злочин стався у столичному магазині «М'ясіто», що на вул. Раїси Окіпної. У жінки викрали телефон Samsung Galaxy А51.

    Камери спостереження зафіксували злочинців. Ними виявилися дві жінки, які діяли спільно.

    У відвідувачки магазину витягнули телефон у момент, коли вона поклала його в кишеню, щоб забрати куплене м'ясо.

    «Якщо хтось знає цих жінок, їхню адресу проживання або будь-коли бачив їх, прохання повідомити за винагороду: 0994371020 або 0968124353 Альона», – йдеться у повідомленні каналу.

    Нагадаємо, поліція Вінниччини оголосила про підозру членам злочинної групи, які викрадали сейфи з баз відпочинку у Вінницькому районі.

    Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних Covid-сертифікатів.

    Теги: Київ телефон поліція злочин Samsung
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    Як крадуть телефон на ринках та магазинах (відео)