Як крадуть телефон на ринках та магазинах (відео)

У київському магазині в жінки вкрали телефон

У Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці

У Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці. Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Київ оперативний».

Злочин стався у столичному магазині «М'ясіто», що на вул. Раїси Окіпної. У жінки викрали телефон Samsung Galaxy А51.

Камери спостереження зафіксували злочинців. Ними виявилися дві жінки, які діяли спільно.

У відвідувачки магазину витягнули телефон у момент, коли вона поклала його в кишеню, щоб забрати куплене м'ясо.

«Якщо хтось знає цих жінок, їхню адресу проживання або будь-коли бачив їх, прохання повідомити за винагороду: 0994371020 або 0968124353 Альона», – йдеться у повідомленні каналу.

Нагадаємо, поліція Вінниччини оголосила про підозру членам злочинної групи, які викрадали сейфи з баз відпочинку у Вінницькому районі.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних Covid-сертифікатів.