Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова готує апеляцію на вирок суду



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Геннадій Дронов вважає вирок суду несправедливим Фото: Уніан

Захист Дронова був готовий до вироку

Захист Геннадія Дронова, засудженого на 10 років за вироком Київського райсуду Харкова, вже готує апеляцію на вирок.

Про це заявив адвокат Дронова Сергій Перепелиця у спілкуванні з журналістами після оголошення вироку у суді.

«У принципі, ми були готові до такого вироку, однак мій підзахисний вважає його несправедливим, і ми обов'язково подамо апеляційну скаргу, вже готуємо її. Ще у судових дебатах ми просили визнати Дронова невинним, так як його вину не доведено з низки пунктів, але не отримали бажаного результату. Будемо розраховувати на апеляцію», - зазначив адвокат.

За його словами, він не встиг вивчити тільки що отриманий текст вироку: «Коли вирок зачитував суддя, я не почув, щоб у ньому було враховано швидкість обох автомобілів, при тому, що швидкість авто Зайцевої, за твердженням експертів з Дніпра, - 106 км /годину. Ми хочемо розібратися з цим в апеляційній інстанції».

Щодо позиції Юлії Козир - адвоката Олени Зайцевої, то, за її словами, вирок очікуваний: «Ми ще не прийняли рішення про оскарження, на це потрібен час».

Зайцева, за словами адвоката, знає про вирок, хоча на момент оголошення тій стало погано, і її вивели із залу: «Вона була готова до такого вироку. Суд очікувано не врахував пом'якшувальні обставини, включаючи каяття підзахисної, через великий резонанс події і кількість жертв».

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

Також Зайцева та Дронов мають заплатити 8 млн компенсацій.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

Джерело: Укрінформ