Зайцева та Дронов мають заплатити 8 млн компенсацій



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Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову Фото: NewsRoom

Дронов також повинен виплатити 800 тис. гривень

Київський районний суд Харкова зобов'язав обвинувачених у справі про ДТП у Харкові Олену Зайцеву і Геннадія Дронова солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, Дронов і Зайцева солідарно повинні виплатити 7,9 млн гривень компенсації.

Крім того, Дронов повинен виплатити 800 тис. гривень.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.