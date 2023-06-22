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14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)
14-річна школярка співала гімн Росії на площі Свободи
фото з соцмереж

Через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати

Напередодні у соцмережах з'явилися численні дописи про 14-річну ученицю одного з ліцеїв Харкова, яка показувала свою любов до країни, що вторглася в Україну. Дівчина співала гімн Росії, розповідала, що хоче жити у ній, показувала, як клеїть прапор «ХНР» на площі Свободи. Усе це она викладала у своєму Instagram.

Згодом поліція встановила особи дівчат. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

«Авторці відео 14 років, її вже опитали. Наразі проведено обшук за місцем її мешкання. Вилучено докази. Через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за не виконання обовʼязків щодо виховання дітей. Щодо молодої пропагандистки, то до неї будуть застосовані заходи виховного характеру згідно вимог Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Вдома у дівчини знайшли російські прапори і лозунги на підтримку царя та царської Росії, радянську символику – все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.

14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео) фото 1

Мати дівчини стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію «за мир». А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролик, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника. Подружку дівчини на відео її також знайшли. Батьків опитали. Вони також притягуються до відповідальності за невиконання своїх обовʼязків.

Відео з дівчиною з Харкова, яка чекає «руський мир» та зливає координати ЗСУ, були в топі Z-пабліків.

14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео) фото 2

Малолітня прихильниця Путіна вже визнала свою провину та заявила, що нібито шкоду. Вона попросила вибачення в українців, проте на російській.

Раніше СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини.

Теги: Харків окупанти війна поліція

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Кримінал

14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)
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