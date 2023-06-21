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Готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'ятьох областях. Поплічник ворога отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'ятьох областях. Поплічник ворога отримав підозру
Російська спецслужба завербувала чоловіка ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим»
фото: СБУ

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'ятьох областей України.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим». Після 24 лютого 2022 року ФСБ «активувала» свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала жителя Донеччини, який намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом.

Теги: СБУ війна електроенергія

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