Наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі». Житель Миколаєва отримав підозру

СБУ затримала ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони

Ворожий поплічник передавав РФ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Миколаєві ще одного інформатора головного управління генштабу РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські повітряні удари по місту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено шістьох мирних жителів і пошкоджено їхні будинки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

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Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків «Леопард» і бойових машин піхоти «Бредлі». Для виконання розвідзавдань інформатор ГРУ отримував грошову винагороду від свого російського «куратора».

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

Слідство встановило, що фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Telegram-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

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Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував «потрібні» відомості або «в темну» використовував своїх знайомих. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

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Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.