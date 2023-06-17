СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина

Малькевич запустив пропагандистські медіа на тимчасово окупованій Херсонщині

Служба безпеки України зібрала доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії «Таврія», яка наразі працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що запуском ворожого медіапроєкту займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич. З 2018 року він входить до найближчого оточення очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту.

Після початку повномасштабного вторгнення Малькевич запустив «ТРК Таврія» в окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення. У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого – «міністра інформаційної політики Херсонської області», колаборанта Брикова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Таврію» використовували як регіональний рупор Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до РФ. Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації «ДНР» і колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в тимчасово окупованому Донецьку. До штату увійшли ще декілька його однодумців.

Під час звільнення Херсона персонал «медіацентру», прихопивши обладнання, тікав разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шести його підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Малькевич активно веде пропагандистську війну на окупованих українських територіях.