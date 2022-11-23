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СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини
СБУ знайшла жінку, яка вела стрім під час ракетних ударів по Львівщині
скріншот із відео

Під час візиту співробітників СБУ горе-блогерка попросила вибачення в українців за те, що раділа ракетним атакам Росії

Служба безпеки України оперативно виявляє блогерів, які ігнорують заборону щодо проведення стрімів чи фото/відео фіксацій в момент ракетних обстрілів. Спецслужба встановила жінку, яка вела стрім під час здійснення ракетних ударів по Львівщині, повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області.

«Під час останніх атак по Львівщині одна з користувачок Tik Tok запостила відео на якому радіє обстрілам, які здійснює РФ по українській інфраструктурі. Оперативники СБУ встановили проросійську шанувальницю та після її повернення до Львова завітали в гості», – розповіли в СБУ.

На відео жінка кається у вчиненому та просить вибачення за створену небезпеку для українців.

СБУ нагадує, така «недоречна операторська діяльність» надає ворогу можливість проаналізувати здійснені обстріли.

«В разі, якщо у вас опинились такі відеоматеріали, не поширюйте їх в соцмережах. Не допомагайте ворогу», – закликає спецслужба.

Нагадаємо, Росія завдала ракетної атаки по Львівській області 15 листопада. Російські окупанти під час масованої ракетної атаки на Львівщині завдали критичних пошкоджень трьох об’єктах енергетичної інфраструктури

Як відомо, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: СБУ Львівщина ракета

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