Справа на 10 млн грн. Ділки викрадали кошти через злам онлайн-банкінгу

Отримані кошти злочинці переводили на підконтрольні банківські рахунки

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу. За попередніми даними, зловмисники заволоділи понад 10 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили схему викрадення коштів з банківських рахунків клієнтів. Зловмисники представлялись менеджерами банків та операторів зв’язку. Під приводом вирішення псевдопроблем вони виманювали інформацію про банківські рахунки. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, ділки викрадали всі кошти вкладників.

Учасники угруповання також скуповували на закритих хакерських форумах бази персональних даних. Потім зловмисники оформлювали на громадян без їх відома онлайн-кредити на третіх осіб у мікрофінансових організаціях. Отримані кошти ділки переводили на підконтрольні банківські рахунки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів і учасників угруповання у Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

Трьом зловмисникам, у тому числі організатору оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, організованого групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України спільно зі слідчими Головного слідчого Управління НП України і працівниками Департаменту кіберполіції НПУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.