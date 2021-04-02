  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Справа на 10 млн грн. Ділки викрадали кошти через злам онлайн-банкінгу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Злочинці виманювали&nbsp;інформацію про банківські рахунки - Справа на 10 млн грн. Ділки викрадали кошти через злам онлайн-банкінгу
    Злочинці виманювали інформацію про банківські рахунки
    Фото ілюстративне

    Отримані кошти злочинці переводили на підконтрольні банківські рахунки

    Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу. За попередніми даними, зловмисники заволоділи понад 10 млн грн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили схему викрадення коштів з банківських рахунків клієнтів. Зловмисники представлялись менеджерами банків та операторів зв’язку. Під приводом вирішення псевдопроблем вони виманювали інформацію про банківські рахунки. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, ділки викрадали всі кошти вкладників.

    Учасники угруповання також скуповували на закритих хакерських форумах бази персональних даних. Потім зловмисники оформлювали на громадян без їх відома онлайн-кредити на третіх осіб у мікрофінансових організаціях. Отримані кошти ділки переводили на підконтрольні банківські рахунки.

    Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів і учасників угруповання у Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Справа на 10 млн грн. Ділки викрадали кошти через злам онлайн-банкінгу
    Справа на 10 млн грн. Ділки викрадали кошти через злам онлайн-банкінгу

    Трьом зловмисникам, у тому числі організатору оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, організованого групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

    Операція проводилась співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України спільно зі слідчими Головного слідчого Управління НП України і працівниками Департаменту кіберполіції НПУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

    Теги: СБУ кримінал банк гроші розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies