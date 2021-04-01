СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру

Оперативники встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру

Чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державних земель чиновниками Держгеокадастру. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправний механізм відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Оборудку організували посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру під «прикриттям» центрального керівництва.

«Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. Зокрема понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру.

«Кіберфахівці СБУ зафіксували, що корупційний механізм функціонував через прогалини у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу «Докпроф», яку використовують у багатьох органах влади», - повідомили в СБУ.

У ході масштабних обшуків у регіональних підрозділах Держгеокадастру та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

СБУ вживає заходів для усунення виявлених проблем, зокрема надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені в роботі інформаційних систем відомства.

Триває досудове розслідування за ст. 362 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ блокувала схему вибуття із державної власності земель порту «Южний» на $2 млн.

Додамо, що на початку березня уряд призначив тимчасового керівника Держгеокадастру.

Раніше повідомлялось, що Романа Лещенка у грудні минулого року звільнили з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв'язку із обранням міністром АПК).