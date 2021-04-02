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    Хабар у $100 тис: у Києві судитимуть прокурора та працівника СБУ

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    Чоловік вимагав 100 тисяч доларів США - Хабар у $100 тис: у Києві судитимуть прокурора та працівника СБУ
    Чоловік вимагав 100 тисяч доларів США
    фото: Нацполіція

    За хабар працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження

    Прокурора однієї з місцевих прокуратур та співробітника одного з Головних управлінь СБУ судитимуть за вимагання 100 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли вирішити питання щодо закриття кримінального провадження щодо членів правління одного з банків України.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в м.Києві.

    «За даними слідства, будучи прокурором та у кримінальному провадженні, відкритому за фактом службової недбалості членів правління банківської установи, чоловік вимагав від їх представників 100 тисяч доларів США. За цю суму працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та в подальшому «кураторства» діяльності банку. Зокрема – нереєстрації правоохоронними органами будь-яких кримінальних проваджень відносно фінустанови», – йдеться в повідомленні.

    Фігуранта справи затримали в червні минулого року під час передачі йому 100 тисяч доларів.

    Тим часом, головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Київській області підозрюють в отриманні 423 тисяч гривень хабаря за зменшення штрафних санкцій.

    Теги: СБУ чоловік час
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