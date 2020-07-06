Суд втретє переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка



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Андрій Антоненко біля будівлі Київського апеляційного суду Фото: Сергій Мазур, Facebook

Розгляд апеляції продовжиться 9 липня

Київський апеляційний суд вирішив перенести розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного Андрія Антоненка про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це написав у Facebook активіст Сергій Мазур.

За його словами, апеляцію перенесли вже втретє. Активіст заявив, що «прокурори знову були «не готові» до засідання».

Як додає «Радіо Свобода», адвокати Антоненка просили суд долучити до апеляційної скарги доповнення та відеозапис судового засідання попередньої інстанції як доказ процесуальних порушень.

Крім того, адвокати клопотали про можливість Антоненку перебувати не в клітці, а поруч із ними.

На це прокурори заявили, що не знали про такі доповнення до цього засідання, хоча захист заявив, що направив їх прокурорам у п’ятницю, а матеріали отримав від сторони обвинувачення.

В результати колегія суддів вирішила відкласти засідання, щоб дати стороні обвинувачення ознайомитися з доповненнями до апеляційної скарги. Також судді долучили до матеріалів справи заяви 10 охочих взяти Антоненка на поруки.

«Відкладено розгляд апеляційної скарги до 9 липня, 16 години», – зачитав рішення головуючий суддя.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.