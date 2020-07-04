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    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета

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    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета

    Сьогодні у Парку Шевченка відбувається акція на підтримку обвинувачених у вбивстві журналіста

    Небайдужі виступають проти переслідування фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка та військової медсестри Яни Дугарь. 

    На акції солідарності з ув’язненими по справі Шеремета був помічений активіст Корчинський з дружиною. «Прийди! Інакше Шеремет прийде за тобою!» – написав у соцмережі Корчинський.

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    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета
    У Києві відбувається акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета

    Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

    28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр. 12 грудня минулого року очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков скликав екстрений брифінг, де повідомив про фактичне розкриття справи.

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    Арсен Аваков акція вбивство протест розслідування
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