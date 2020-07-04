У Харкові відбувся мітинг на підтримку підозрюваних у справі Шеремета



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В акції взяли участь більше півсотні активістів політичних партій та громадських організацій: «Євросолідарність», »Національний корпус», «Демократична сокира», «Світанок», «Харківський антикорупційний Фото Укрінформ

Загалом в акції взяли участь більше півсотні активістів політичних партій та громадських організацій

Акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета відбулася біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова.

«Більше 200 днів у статусі підозрюваних під арештом перебувають троє людей – музикант, він же сержант ООС Андрій Антоненко, волонтер та дитячий лікар Юлія Кузьменко і військова медсестра Яна Дугарь, хоча доказів проти них у слідства немає. Більш того, захисники визначили 17 розбіжностей з реальними фактами у версіях обвинувачення. Тому треба припинити цей процес, а підозрюваних відпустити», – зазначив у своєму слові співорганізатор акції, лідер громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.

Співорганізатор акції, лідер обласного осередку партії «Демократична сокира» Микита Соловйов підкреслив, що вважає підозрюваних «призначеними», бо «їх ще до суду оголосили винними, і це – порушення закону, проти чого ми виступаємо. Вимагаємо припинити переслідування людей, проти котрих немає жодних доказів і вважаємо, що це відбувається з політичних підстав».

Загалом в акції взяли участь більше півсотні активістів політичних партій та громадських організацій: «Євросолідарність», «Національний корпус», «Демократична сокира», «Світанок», «Харківський антикорупційний центр», «Спілка ветеранів АТО». Мітингувальники тримали плакати з написами: «Досить брехні», «200 днів: де докази?», «Free riff», «Сьогодні РІФ, завтра ти», «Avakov off», «Коли почнуть шукати справжніх вбивць?» тощо.

На завершення учасники акції запалили десять фаєрів та скандували «Досить брехні!».

Порядок на акції, у тому числі, додержання правил карантину (усі учасники були у масках) забезпечили наряди поліції. Інцидентів не було.

Журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

28 червня спливло 200 днів з моменту оголошення Антоненку, Кузьменко та Дугарь підозр. 12 грудня минулого року очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков скликав екстрений брифінг, де повідомив про фактичне розкриття справи.

Нагадаємо, у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

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Джерело: Укрінформ