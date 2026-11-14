Головна Країна Кримінал
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки
За генерала СБУ Сергія Дуку понад 1 тис. осіб внесли заставу
фото: glavcom.ua

Прокурор наполягав призначити заставу у 100 млн грн, однак суд визначив 65 млн грн

Вищий антикорупційний суд пояснив, чому узяв під варту підозрюваного генерал-майора Служби безпеки Сергія Дуку і призначив йому альтернативну заставу у розмірі 65 млн грн, а не 100 млн грн, як наполягав прокурор САП. Про це повідомляє «Главком».

З повного тексту ухвали суду від 6 листопада, яка є у розпорядженні редакції, випливає: слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо причетності Сергія Дуки до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення за ч.3 статті 255 Кримінального кодексу («Участь у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища») у рамках спецоперації НАБУ і САП «Карфаген»

Як зауважив суд, злочин, в якому підозрюється генерал-майор СБУ, належить до категорії особливо тяжких і передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років.

Водночас Феміда послалася на практику Європейського суд з прав людини, яка гласить: «висновки про ступінь процесуальних ризиків та неможливість запобігти їм за допомогою більш м’яких запобіжних заходів мають ґрунтуватися на сукупному аналізі обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного».

Отже, антикорупційний суд врахував, що Дука раніше не судимий; одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, а також матір похилого віку з інвалідністю; постійне місце проживання у населеному пункті Васильківського району на Київщині; позитивну характеристику, а також чимало державних нагород і відомчих відзнак.

Крім того, суд відкинув аргументи прокурора, що стосувалися обґрунтування розміру застави підозрюваному у 100 млн грн. Зокрема, сторона обвинувачення стверджувала, що вартість приватного будинку в елітному заміському котеджному містечку під Києвом, де мешкає Дука із сім’єю, може коливатися від 9 до 30 млн грн.

«Матеріали клопотання не містять жодних належних та допустимих доказів на підтвердження права власності підозрюваного чи членів його сім’ї на цей об’єкт нерухомості, як і не містять офіційного звіту про його оцінку», – зазначено в ухвалі.

Так само у суді не було доведено володіння підозрюваним вартісними цифровими активами. Твердження прокурора про існування криптогаманців, на яких розміщено понад $2,4 млн (цю інформацію було знято з телефону іншого підозрюваного Андрія Осіпова на прізвисько Кримінал), …не є беззаперечним доказом отримання такого прибутку безпосередньо Дукою, вважає суд.

«Відтак, обґрунтування розміру застави на підставі лише факту проживання ОСОБА_4 (Сергій Дука – «Главком») у певному елітному житлі чи виявлення у мобільному терміналі третьої особи відомостей про криптогаманці, які ймовірно пов’язані із протиправною діяльністю, є юридично неспроможним та ґрунтується на припущеннях», – дійшов висновків суд.

Як повідомляв «Главком», 13 листопада стало відомо, що за Сергія Дуку внесено повну суму застави у розмірі 65 млн грн. Фігурант одразу вийшов із СІЗО.

Відповідно до ухвали антикорупційного суду, після виходу на волю на Сергія Дуку покладено низку обов’язків. А саме:

  • прибувати до слідчих (детективів Національного антикорупційного бюро України), які здійснюють досудове розслідування, прокурорів, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
  • не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу слідчих, прокурорів, або суду;
  • повідомляти слідчих, прокурорів, та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування із 15 особами (частина з них інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні);
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби всі закордонні паспорти;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Того ж дня підозрюваного було звільнено з посади першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Читайте також:

Теги: війна операція «Карфаген» НАБУ СБУ САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки
Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки
Чи трощив генерал Дука телефони сокирою? Суд оцінив твердження Антикорупційної прокуратури
Чи трощив генерал Дука телефони сокирою? Суд оцінив твердження Антикорупційної прокуратури
Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку
Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку
Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу
Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
144K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Росія засудила викрадену в Криму кримську татарку до 17 років
Сьогодні, 06:55
Втрати ворога станом на 14 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Сьогодні, 06:45
Ціни на пальне 14 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 06:30
Хакери КНДР навчилися красти криптовалюту за допомогою чужих облич
Сьогодні, 06:15
В Україні до 12° тепла, вночі дощі: погода на 14 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:00
Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада
Сьогодні, 05:50

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua