Стало відомо, як антикорупційний суд рахував заставу для генерала Дуки

Прокурор наполягав призначити заставу у 100 млн грн, однак суд визначив 65 млн грн

Вищий антикорупційний суд пояснив, чому узяв під варту підозрюваного генерал-майора Служби безпеки Сергія Дуку і призначив йому альтернативну заставу у розмірі 65 млн грн, а не 100 млн грн, як наполягав прокурор САП. Про це повідомляє «Главком».

З повного тексту ухвали суду від 6 листопада, яка є у розпорядженні редакції, випливає: слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо причетності Сергія Дуки до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення за ч.3 статті 255 Кримінального кодексу («Участь у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища») у рамках спецоперації НАБУ і САП «Карфаген».

Як зауважив суд, злочин, в якому підозрюється генерал-майор СБУ, належить до категорії особливо тяжких і передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років.

Водночас Феміда послалася на практику Європейського суд з прав людини, яка гласить: «висновки про ступінь процесуальних ризиків та неможливість запобігти їм за допомогою більш м’яких запобіжних заходів мають ґрунтуватися на сукупному аналізі обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного».

Отже, антикорупційний суд врахував, що Дука раніше не судимий; одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, а також матір похилого віку з інвалідністю; постійне місце проживання у населеному пункті Васильківського району на Київщині; позитивну характеристику, а також чимало державних нагород і відомчих відзнак.

Крім того, суд відкинув аргументи прокурора, що стосувалися обґрунтування розміру застави підозрюваному у 100 млн грн. Зокрема, сторона обвинувачення стверджувала, що вартість приватного будинку в елітному заміському котеджному містечку під Києвом, де мешкає Дука із сім’єю, може коливатися від 9 до 30 млн грн.

«Матеріали клопотання не містять жодних належних та допустимих доказів на підтвердження права власності підозрюваного чи членів його сім’ї на цей об’єкт нерухомості, як і не містять офіційного звіту про його оцінку», – зазначено в ухвалі.

Так само у суді не було доведено володіння підозрюваним вартісними цифровими активами. Твердження прокурора про існування криптогаманців, на яких розміщено понад $2,4 млн (цю інформацію було знято з телефону іншого підозрюваного Андрія Осіпова на прізвисько Кримінал), …не є беззаперечним доказом отримання такого прибутку безпосередньо Дукою, вважає суд.

«Відтак, обґрунтування розміру застави на підставі лише факту проживання ОСОБА_4 (Сергій Дука – «Главком») у певному елітному житлі чи виявлення у мобільному терміналі третьої особи відомостей про криптогаманці, які ймовірно пов’язані із протиправною діяльністю, є юридично неспроможним та ґрунтується на припущеннях», – дійшов висновків суд.

Як повідомляв «Главком», 13 листопада стало відомо, що за Сергія Дуку внесено повну суму застави у розмірі 65 млн грн. Фігурант одразу вийшов із СІЗО.

Відповідно до ухвали антикорупційного суду, після виходу на волю на Сергія Дуку покладено низку обов’язків. А саме:

прибувати до слідчих (детективів Національного антикорупційного бюро України), які здійснюють досудове розслідування, прокурорів, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу слідчих, прокурорів, або суду;

повідомляти слідчих, прокурорів, та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із 15 особами (частина з них інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні);

здати на зберігання до Державної міграційної служби всі закордонні паспорти;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Того ж дня підозрюваного було звільнено з посади першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.