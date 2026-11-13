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Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа «Карфаген». За генерала СБУ Дуку внесено заставу
Сергій Дука під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді
фото: glavcom.ua

Сергій Дука фігурує у справі «Карфаген»

За генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», внесли повну суму застави у розмірі 65 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Згодом адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив, що співробітники СБУ збирають кошти на заставу для генерала, однак наголосив на добровільності таких внесків. За його словами, у підрозділах служби поширили повідомлення з банківськими реквізитами, проте жодних вимог щодо обов'язкових сум або термінів переказу грошей не було. Захисник назвав повідомлення про примусовий збір коштів маніпулятивними. Львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на особливості процедури внесення застави та можливі юридичні наслідки для тих, хто долучився до збору.

До слова, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», написав відкритого листа із СІЗО. У ньому він заявив про конфлікт інтересів у діях детективів НАБУ, назвав кримінальне переслідування помстою та запропонував публічно обговорити справу з керівниками антикорупційних органів.

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Теги: операція «Карфаген» СБУ

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