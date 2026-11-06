ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ у справі «Карфаген»

Сергій Дука під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді

Генерал-майор СБУ фігурує у справі про прикриття злочинної організації

Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до Сергія Дуки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн. Суд визначив суму застави на 35 млн грн меншою за ту, на якій наполягало обвинувачення.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Сергій Дука має звання генерал-майора СБУ. Раніше він обіймав посаду першого заступника керівника Департаменту захисту національної державності СБУ. Згодом його звільнили з посади, але він залишився на військовій службі.

Під час судового засідання генерал озвучував власну версію обставин обшуків та конфлікту з детективами НАБУ. Своєю чергою прокурор демонстрував суду розбиті мобільні телефони, які, за версією обвинувачення, могли бути знищені Дукою.

Захист Сергія Дуки планує оскаржити рішення суду.

«Для мого підзахисного і 20 млн грн – непідйомна сума. Ми подаватимемо апеляцію», – заявив адвокат Сергій Дуки Юрій Сухов.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Youtube

Юрій Сухов – український адвокат, який у 2009–2010 роках обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Юлії Тимошенко. Також він був адвокатом Тимошенко під час судового процесу у 2011 році.

Після оголошення рішення Вищого антикорупційного суду Сергія Дуку посадили в автомобіль для перевезення ув’язнених. З автозака генерал вигукнув: «Я не збираюся помирати».

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання забезпечували прикриття незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів, від правоохоронців. До організації, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб.