Суд арештував голову громади від «Слуги народу», якого упіймали на хабарі

Володимир Підкурганний разом із двома спільниками вимагав від потерпілого 2,6 млн грн

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту голову Димерської територіальної громади Володимира Підкурганного від «Слуги народу», який погорів на хабарі. Про це УНН розповіли в Київській обласній прокуратурі.

Також суд арештував, депутата районної ради та посередник через яких Підкурганний намагався отримати 2,6 млн грн.

«Усім трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомили в прокуратурі.

Володимира Підкурганного затримали на хабарі напередодні, 8 травня.

За даними слідства, голова Димерської територіальної громади разом з депутатом районної ради та посередником намагалися заволодіти грошима потерпілого. Вони запевнили чоловіка, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Свої «послуги» підозрювані оцінили у 2,6 млн грн.

Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану.

За даними Вищої ради правосуддя, суддя Підкурганний безпідставно штрафував майданівців, через що за заявою голови «Української спілка Автомайдан» проти нього було порушено кримінальну справу.

У «Слузі народу» заявили, що голова Димерської ТГ Володимир Підкурганний, якого правоохоронці затримали на хабарі, має піти у відставку на час розслідування. Крім того, він не є членом партії «Слуга народу».

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