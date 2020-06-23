Оприлюднено законопроєкт Зеленського про судову реформу документ



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Законопроєкт Зеленський визначив як невідкладний

Президентський законопроєкт №3711 щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування передбачає приведення положень законодавства у відповідність із рішеннями Конституційного суду.

Текст законопроєкту оприлюднений на сайті Верховної Ради.

«Законопроєктом передбачаються зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», а також до розділу другого «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», - йдеться у пояснювальній записці.

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Зазначається, що, відповідно до правової позиції Конституційного суду, немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду. Водночас КСУ наголосив, що оскільки судді Верховного суду України – судді найвищого органу, закріпленого у Конституції України, враховуючи незмінність їх статусу, законодавець має передбачити спеціальну процедуру та критерії оцінювання цих суддів (Рішення від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020).

Проєктом пропонується визначити, що судді Верховного суду України зараховуються до штату Верховного Суду у Касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня такого зарахування. Особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів, показників відповідності критеріїв кваліфікаційного оцінювання та засобів їх встановлення затверджуються Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів.