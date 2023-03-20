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Ексзаступник міністра, засуджений до 10 років, попросився на війну. Суд ухвалив рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ексзаступник міністра, засуджений до 10 років, попросився на війну. Суд ухвалив рішення
У суді наголошувалося, шо ще 2017 року медична комісія визнала Юрія Гримчака непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним у воєнний час
фото з відкритих джерел

Слово за обвинуваченого замовив один із командирів військової частини

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінювати міру запобіжного заходу (з тримання під вартою на особисте зобов’язання) колишньому заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку, засудженому до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Захист експосадовця переконував суд: Гримчак виявив бажання воювати у лавах Збройних Силах України. Більше того за обвинуваченого замовив слово один із командирів військової частини. У листі, який долучений до матеріалів справи, зазначалося: військовий просив суд застосувати до ексзаступника міністра особисте зобов’язання замість арешту, оскільки той піде служити по мобілізації.

Проти задоволення клопотання виступив антикорупційний прокурор. На його думку, продовжують існувати певні ризики щодо можливого переховування обвинуваченого від слідства та суду.

Феміда скептично поставилася до аргументів сторони захисту. Зокрема, до уваги не взяла лист командира військової частини, бо той офіційно не звертався до суду. Також було з’ясовано, що ще 2017 року медична комісія визнала Юрія Гримчака непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним у воєнний час. Жодних інших медичних документів, які б підтверджували його придатність до військової служби на час розгляду клопотання, до суду не надійшло.

Паралельно з цим Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжує розгляд скарги Гримчака на вирок суду першої інстанції, який 23 лютого 2022 року призначив йому 10 років тюрми. Найближче засідання призначено на 5 квітня.

Нагадаємо, що експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тисяч.

Повідомляється, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Суд визнав винним ексзаступника міністра за статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

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Теги: Вищий антикорупційний суд війна корупція Юрій Гримчак

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