Суд обрав Тупицькому запобіжний захід

Тупицький фігурує у справі про надання завідомо неправдивих свідчень і підкупі свідка

Подільський суд Києва обрав запобіжний захід ексголові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тисяч гривень застави. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Тупицький фігурує у справі про надання завідомо неправдивих свідчень і підкупі свідка.

Сьогодні суд встановив Тупицькому заставу 45 тисяч гривень та зобов'язав утриматися від спілкування з низкою свідків у справі.

При цьому суд відмовив слідству у покладенні низки обов'язків, зокрема, у забороні відвідувати будівлю Конституційного суду, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Крім того, в пресслужбі суду повідомили, що в ході підготовчого судового засідання клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу було задоволено частково.

«За результатами засідання, справу № 758/7103/21 призначено для судового розгляду на 01.12.2021 o 14:00», – йдеться в повідомленні.

До слова, Тупицький стягує з Конституційного суду майже мільйон гривень винагороди.

Нещодавно ДБР скерувало до суду ще одну справу щодо ексочільника Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

У президентському указі пояснюється, що його підписано, зокрема, «з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки… а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010–2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».

Також Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».