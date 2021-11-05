Тупицький стягує з Конституційного суду майже мільйон гривень винагороди

Заборгованість утворилася за квітень–серпень 2020 року

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв справу у Конституційного суду щодо відшкодування йому 903,9 тис. грн суддівської винагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 1 листопада.

У своєму позові Тупицький зазначив, що Конституційний суд заборгував йому кошти за квітень–серпень 2020 року. А все через закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який на час «ковідного» карантину запровадив обмеження на високі зарплати – не більше 47 тис. грн на місяць.

Закон набрав чинності 18 квітня 2020 року. Але вже 28 серпня того ж року Конституційний суд визнав його положення неконституційними. За змістом рішення Конституційного суду, обмеження виплат «також може застосовуватися й до суддів, однак після закінчення терміну його дії втрачені у зв`язку з цим обмеженням кошти необхідно компенсувати відповідними виплатами, оскільки суддівська винагорода є складовим елементом статусу судді, визначеного Конституцією України».

У середині травня 2021 року Тупицький направив заяву до Конституційного суду з вимогою ліквідувати перед ним заборгованість за суддівську винагороду. На що йому відповіли: «Заборгованості з виплат винагороди суддям Конституційного суду в бухгалтерському обліку Конституційного суду України немає». Після чого він звернувся з позовом до суду, вважаючи, що порушені його майнові права.

Окружний адмінсуд у рішенні наголосив, що обмеження виплат позивачеві, починаючи з 18 квітня 2020 року, було неправомірним. Відновлення порушеного права позивача має відбутися шляхом стягнення з Конституційного суду недоотриманої суми суддівської винагороди судді Конституційного суду у розмірі 903,9 тис. грн, додав Окружний адмінсуд.

Також у рішенні сказано, що Конституційний суд повинен негайно виплатити Тупицькому 128,7 тис. грн суддівської винагороди, заборгованої йому за один місяць.

Як повідомляв «Главком», у вересні Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Касмініна та визнав протиправними дії Конституційного суду щодо обмеження виплати суддівської винагороди. Відповідно до рішення Окружного адмінсуду Києва, судді Касмініну мають виплатити 1,27 млн грн недоотриманої суддівської винагороди. Із цієї суми 346,8 тис. грн Конституційний суд має виплатити негайно.

Раніше суддя Олександр Литвинов відсудив у Конституційного суду майже 1,5 млн грн «винагороди».

Нагадаємо, що наприкінці березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

У президентському указі пояснюється, що його підписано, зокрема, «з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки… а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010–2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».

Також Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».