ДБР скерувало до суду ще одну справу щодо ексочільника Конституційного Суду України

Детективи розслідували його можливе несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство»

Слідчі ДБР за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України (КСУ), обвинувачених в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство». Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, що екскерівник Конституційного Суду, вже після того, як 29 грудня 2020 року його було відсторонено від посади Указом президента, вирішив самовільно присвоїти владні повноваження та продовжити керувати Конституційним Судом України.

«Для цього колишній Голова Суду дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ – головному бухгалтеру незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» з метою підписання бухгалтерських документів в електронній формі від його імені, також він передав їй захищений носій із власним електронним підписом.

На виконання зазначеної вказівки головний бухгалтер КСУ у період з 29 грудня 2020 року до 09 лютого 2021 року здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису відстороненого на той час від посади Голови КСУ бухгалтерські документи», – повідомляє пресслужба ДБР.

Дії колишнього Голови КСУ кваліфіковані за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Раніше повідомлялося, що відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виграв справу у Конституційного суду щодо відшкодування йому 903,9 тис. грн суддівської винагороди.

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