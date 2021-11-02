Верховний суд призупинив справу щодо відсторонення Тупицького з посади
Провадження зупинили до вирішення Конституційним судом справи щодо відповідності Конституції України указу Зеленського
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомила пресслужба суду.
«2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття», – ідеться у повідомленні.
Колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним судом справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020.
Верховний суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного суду України в справі № 1-4/2021(133/21).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду.
27 березня поточного року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду.
У серпні Тупицький заявив про знищення Конституційного суду.
Нещодавно Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.
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