Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького

Тупицького відсторонено від посади на два місяці

Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи, – президент

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці. Про це повідомляє Офіс президента.

«Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи», – наголосив голова держави.

Зазначається, що рішення було ухвалене після клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні РНБОУ, що зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.



