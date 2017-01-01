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    Кримінал

    Суд окупантів залишив за ґратами «українського диверсанта» Панова

    Панов залишиться в СІЗО до 9 лютого 2018 року
    Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова. Панов залишиться в СІЗО до 9 лютого 2018 року. За словами адвоката Сергія Легостова, його підзахисний зараз ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи. «У задоволенні наших скарг відмовили,
    • Сьогодні, 18:09
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    Євген Панов
    Євген Панов

    Панов залишиться в СІЗО до 9 лютого 2018 року

    Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова.

    Панов залишиться в СІЗО до 9 лютого 2018 року.

    За словами адвоката Сергія Легостова, його підзахисний зараз ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи.

    «У задоволенні наших скарг відмовили, постанову суду від 6 грудня залишили в силі. Хочу звернути увагу на незадовільну роботу адміністрації СІЗО, яка досі не вручила Панову копії апеляційних скарг. Євген почувається нормально, ознайомлюється з матеріалами справи», – розповів Легостов.

    За словами адвоката, минулого тижня адміністрація СІЗО не пустила до Панова архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента.

    «Владиці Клименту запропонували спілкуватися з Пановим телефоном. Хоча слідчий раніше дав дозвіл на зустріч зі священиком. Раніше він неодноразово відвідував Євгена», – додав Легостов.

    Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

    Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», що нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної й соціальної інфраструктури півострова.

    Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

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