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    Суд почав розгляд справи ексберкутівця, який з 2015 року перебуває у розшуку

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    Ігор Садовніченко з 2015 року перебуває у розшуку - Суд почав розгляд справи ексберкутівця, який з 2015 року перебуває у розшуку
    Ігор Садовніченко з 2015 року перебуває у розшуку
    фото: Watchers Media

    За даними слідства, Ігор Садовніченко брав участь у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року під час Революції гідності

    Печерський райсуд Києва почав судовий розгляд по суті справи, у якій обвинуваченим є колишній беркутівець Ігор Садовніченко. Про це інформує Watchers.

    Садовніченко – колишній інспектор автотранспортного взводу батальйону «Беркут» в Харківській області.

    Його обвинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України) на виконання злочинного наказу або розпорядження (ч. 4 ст. 41 ККУ).

    Так офіційно кваліфікують жорстоке побиття активіста Владислава Загоровка, який нині є потерпілим у справі.

    Зазначимо, Ігор Садовніченко перебуває у розшуку з 2015 року. Станом на 2021 рік діє ухвала суду про дозвіл на його затримання з метою приводу. Це означає, що Садовніченка затримають і доставлять до суду щойно він перетне український кордон. Розгляд справи відбувається у формі спеціального судового провадження (in absentia), відомого як «заочний розгляд».

    За даними слідства, Ігор Садовніченко брав участь у розгоні протестувальників 1 грудня 2013 року під час Революції гідності.

    Обвинувальний акт у цій справі до Печерського райсуду Києва ще 27 листопада 2018 року. З того часу тривали спроби провести підготовче засідання у справі. Для того, щоб почати розгляд по суті і спробувати засудити ексберкутівця заочно, прокуратура мала отримати дозвіл суду на проведення спеціального судового провадження. Суд 2 листопада 2020 року.

    Розгляд справи продовжать 4 листопада цього року.


    Теги: прокуратура суд Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Беркут розслідування
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    Суд почав розгляд справи ексберкутівця, який з 2015 року перебуває у розшуку