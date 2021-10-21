«Господи, як же це соромно». Відео відбору суддів Конституційного суду збурило мережу

Претенденти не могли відповісти на елементарні питання конкурсної комісії

Відбір конкурсною комісією суддів конституційного суду України (КСУ) перетворився на фарс, а кандидати під час спілкування з комісією продемонстрували свою кричущу профнепридатність. На це звернув увагу голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Антикорупціонер нагадав, що в усьому світі в КСУ потрапляють найкращі юристи нації.

«А в нас Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів (які, здавалося б, всякого бачили)», – вважає Віталій Шабунін.

На відео, яким поділився активіст, співбесіду із конкурсною комісією, зокрема, проходить Микола Погорецький, якого пов’язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Попри те, що конкурсна комісія називає його «одним з найвідоміших фахівців», Погорецький не може відповісти на питання для студентів юридичних вишів.

Наступна претендентка на обіймання посади судді КСУ не знає значення латинського виразу «Dura lex sed lex» (Закон суворий, але він закон), який студенти-юристи вивчають на першому курсі.

«До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму», – зазначив Шабунін.

На думку антикорупціонера, люди, яких Офіс президента намагається просунути на посаду судей КСУ, нічим не кращі за скандально відомого голову цієї судової інстанції Тупицького, якому, до речі, залишилося керувати КСУ менш ніж один рік.

За короткий час під публікацією Шабуніна з’явилася велика кількість коментарів, в яких люди висловлювали своє обурення даною ситуацією.

Нагадаємо, раніше голова КСУ Тупицький заявив про знищення Конституційного суду.

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