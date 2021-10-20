Судді, які в СРСР садили дисидентів і карали смертю вояків УПА, вимагають від України велетенські пенсії

Суддя у справі Василя Стуса судиться з Пенсійним фондом

Колишній суддя Київського міського суду Петро Фещенко, який 1980 року запроторив поета-дисидента Василя Стуса у совєцьку в'язницю, судиться з Пенсійним фондом України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто вбив Василя Стуса? Український суд запустив безпрецедентний процес».

Фещенко добивається перерахунку щомісячного довічного грошового утримання для судді у відставці. Справу з березня 2021 року розглядає Окружний адміністративний суд Києва, але наразі немає остаточного рішення.

Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес і вибив собі гігантську пенсію. Мова про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.

Колишній суддя Борис Плахтій засудив до смертної кари останнього воїна УПА

Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.

Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя.