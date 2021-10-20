Судді, які в СРСР садили дисидентів і карали смертю вояків УПА, вимагають від України велетенські пенсії
Суддя у справі Василя Стуса судиться з Пенсійним фондом
Колишній суддя Київського міського суду Петро Фещенко, який 1980 року запроторив поета-дисидента Василя Стуса у совєцьку в'язницю, судиться з Пенсійним фондом України. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто вбив Василя Стуса? Український суд запустив безпрецедентний процес».
Фещенко добивається перерахунку щомісячного довічного грошового утримання для судді у відставці. Справу з березня 2021 року розглядає Окружний адміністративний суд Києва, але наразі немає остаточного рішення.
Ще один колишній одіозний служитель Феміди, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця Української повстанської армії Івана Гончарука, вже виграв подібний процес і вибив собі гігантську пенсію. Мова про екссуддю Апеляційного суду Волинської області Бориса Плахтія. Торік за рішенням суду йому перерахували пенсію. І тепер суддя у відставці отримує понад 200 тис. грн на місяць.
Нагадаємо засуджений Плахтієм Іван Гончарук був останнім воїном УПА, якого засудили до смертної кари в СРСР. Наприкінці квітня 2021 року Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука.
Персону Бориса Плахтія суспільство активно обговорювало також у контексті іншої історії: у березні 2021 року його доньку, суддю Інну Плахтій, було обрано членкинею Вищої ради правосуддя.
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