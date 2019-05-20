Суд зняв судимість з екс-нардепа Лозінського, який відбув строк за вбивство



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Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський

Лозінський «своєю зразковою поведінкою довів своє виправлення, що дає змогу достроково зняти з нього судимість»

Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя села Грушка Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це йдеться в постанові суду від 6 травня, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень України.

Агентство «Українські новини» стверджує, що в рішенні йдеться про Лозінського, який подав клопотання про дострокове зняття судимості у зв'язку із закінченням половини реально відбутого строку ув'язнення.

Екс-депутат заявив, що хоча чинне законодавство забороняє дострокове зняття судимості з осіб, засуджених за тяжкі злочини, але він не потрапляє під дію цієї норми, оскільки її ухвалили після його вироку.

Прокурор у судовому засіданні заперечував задоволення клопотання.

Суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що той після звільнення займається створенням нових підприємств у сфері сільського господарства, зарекомендував себе лише із позитивного боку, надавав волонтерську допомогу українській армії, сім'ям загиблих у зоні АТО та у війні в Афганістані.

Як зазначено в постанові, Лозінський своєю зразковою поведінкою довів своє виправлення, що дає змогу достроково зняти з нього судимість.

Нагадаємо, в квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також бувшими тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальским.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення свободи.

В березні 2013 року Вищий спецсуд ще раз пом'якшив вирок, знизивши термін тюремного ув'язнення до 10 років. У квітні 2016 Лозінський вийшов з колонії за умовно-достроковим звільненням.