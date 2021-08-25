Тезку експрезидента оштрафували за п’яну їзду вулицями Львова

Вміст алкоголю у крові тезки третього президента України майже у 16 разів перевищив норму

Суд двічі визнав Віктора Ющенка винним у нетверезому водінні

Шевченківський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень водія Volkswagen Polo Віктора Ющенка, який сів за кермо з 3,45 проміле алкоголю в крові. Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.Net.

Спершу тезку третього президента України зупинили 13 липня на проспекті Чорновола, 69а о 22:55. Огляд на пристрої Drager показав результат 3,45 проміле, що майже у 16 разів перевищує норму. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння).

О 23:54 того ж дня Ющенка зупинили на проспекті Чорновола, 67. Перевірка на вміст алкоголю в крові на Drager показала результат 3,13 проміле. У суді Віктор Ющенко свою провину визнав повністю.

Суд двічі визнав Віктора Ющенка винним у нетверезому водінні за ч. 1 ст. 130 КУпАП та оштрафував його на 17 тисяч гривень за кожним з випадків. Також на два роки його позбавили права сідати за кермо й зобов’язали заплатити 454 гривень судового збору.

До слова, у Києві тролейбусом керував водій «під кайфом».