  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Тезку експрезидента оштрафували за п’яну їзду вулицями Львова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вміст алкоголю у крові тезки третього президента України майже у 16 разів перевищив норму - Тезку експрезидента оштрафували за п’яну їзду вулицями Львова

    Вміст алкоголю у крові тезки третього президента України майже у 16 разів перевищив норму

    Фото «Діла»

    Суд двічі визнав Віктора Ющенка винним у нетверезому водінні

    Шевченківський районний суд оштрафував на 34 тисячі гривень водія Volkswagen Polo Віктора Ющенка, який сів за кермо з 3,45 проміле алкоголю в крові. Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.Net.

    Спершу тезку третього президента України зупинили 13 липня на проспекті Чорновола, 69а о 22:55. Огляд на пристрої Drager показав результат 3,45 проміле, що майже у 16 разів перевищує норму. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння).

    О 23:54 того ж дня Ющенка зупинили на проспекті Чорновола, 67. Перевірка на вміст алкоголю в крові на Drager показала результат 3,13 проміле. У суді Віктор Ющенко свою провину визнав повністю.

    Суд двічі визнав Віктора Ющенка винним у нетверезому водінні за ч. 1 ст. 130 КУпАП та оштрафував його на 17 тисяч гривень за кожним з випадків. Також на два роки його позбавили права сідати за кермо й зобов’язали заплатити 454 гривень судового збору.

    До слова, у Києві тролейбусом керував водій «під кайфом».

    Читайте також: П’яна ДТП у Києві: пасажирку з розбитого BMW діставали рятувальники (фото, відео)
    Теги: суд Віктор Ющенко Львів штраф водій алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тезку експрезидента оштрафували за п’яну їзду вулицями Львова