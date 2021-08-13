П’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей
За даними місцевих пабліків 19-річний бойовик вбив свою дівчину і двох цивільних
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про вчинення російським найманцем на Донбасі злочину, внаслідок якого загинули семеро людей, троє з яких – цивільні особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
«Днями у 9 окремому мотострілковому полку 1 армійського корпусу т.зв. ДНР після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Даниїл Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинули семеро людей – чотири найманці та троє місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.
Як можна зрозуміти з численних дописів в місцевих пабліках і з перехвату бойовиків, ці троє – дівчина Цуприка і літні чоловік та жінка, які трапилися йому на шляху випадково і були застрелені.
У повідомленні Міноборони наголошується, що Цупріка розшукують. За іншими, більш свіжими даними, 19-річного бойовика вже ліквідували свої.
Розвідка також оприлюднила перехоплені переговори російських найманців щодо інциденту:
12 серпня
- Я тебе новое скажу, «Глему» застрелили.
- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?
- Он пьяный нажрался, «Каравану» там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.
12 серпня
- Прими информацию: всех своих «Бегемот», в ружье, быть готовыми.
- Всех своих в ружье, команда «Бегемот».
12 серпня
- Алло, Саня.
- Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием.
- На домике пусть все готовы будут. У нас бл..дь, проишествие пиз..ануться бл..дь.
- Одна з….., с катух слетела нах..й, перевалила тут целую кучу людей.
12 серпня
- Слушай, короче звонил только что, сказал что военнослужащий нашего полка поймал белку и лазит с автоматом в наших краях. Так что, короче, аккуратней, не встретьте этого, понял.
- Он лазит «Зайцы» вот здесь вот, короче, лазит, стреляет всех, кого видит. Так что будьте аккуратно, давай.
12 серпня
- Ориентировку пиши.
- Передвигается пешком.
- Гвардии … в/ч 008819.
- Фамилия Цуприк Данил Николаевич. 23.02.2002 года рождения.
12 серпня
- Алло, «Крым».
- Еще два трупа?
- Это Ленинская?
- Еб..ть, а его не нашли?
- Нет еще.
12 серпня
- Сереж, давай быстро ешь, полную боевую ве..али.
Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з «розвідроти «ДНР».