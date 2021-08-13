  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    П’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з &laquo;розвідроти &laquo;ДНР&raquo; - П’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей
    Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з «розвідроти «ДНР»
    Фото з відкритих джерел

    За даними місцевих пабліків 19-річний бойовик вбив свою дівчину і двох цивільних

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про вчинення російським найманцем на Донбасі злочину, внаслідок якого загинули семеро людей, троє з яких – цивільні особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Днями у 9 окремому мотострілковому полку 1 армійського корпусу т.зв. ДНР після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Даниїл Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинули семеро людей – чотири найманці та троє місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

    Як можна зрозуміти з численних дописів в місцевих пабліках і з перехвату бойовиків, ці троє – дівчина Цуприка і літні чоловік та жінка, які трапилися йому на шляху випадково і були застрелені.

    У повідомленні Міноборони наголошується, що Цупріка розшукують. За іншими, більш свіжими даними, 19-річного бойовика вже ліквідували свої.

    Розвідка також оприлюднила перехоплені переговори російських найманців щодо інциденту:

    12 серпня

    - Я тебе новое скажу, «Глему» застрелили.

    - Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?

    - Он пьяный нажрался, «Каравану» там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.

    12 серпня

    - Прими информацию: всех своих «Бегемот», в ружье, быть готовыми.

    - Всех своих в ружье, команда «Бегемот».

    12 серпня

    - Алло, Саня.

    - Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием.

    - На домике пусть все готовы будут. У нас бл..дь, проишествие пиз..ануться бл..дь.

    - Одна з….., с катух слетела нах..й, перевалила тут целую кучу людей.

    12 серпня

    - Слушай, короче звонил только что, сказал что военнослужащий нашего полка поймал белку и лазит с автоматом в наших краях. Так что, короче, аккуратней, не встретьте этого, понял.

    - Он лазит «Зайцы» вот здесь вот, короче, лазит, стреляет всех, кого видит. Так что будьте аккуратно, давай.

    12 серпня

    - Ориентировку пиши.

    - Передвигается пешком.

    - Гвардии … в/ч 008819.

    - Фамилия Цуприк Данил Николаевич. 23.02.2002 года рождения.

    12 серпня

    - Алло, «Крым».

    - Еще два трупа?

    - Это Ленинская?

    - Еб..ть, а его не нашли?

    - Нет еще.

    12 серпня

    - Сереж, давай быстро ешь, полную боевую ве..али.

    Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з «розвідроти «ДНР».

    Теги: розвідка бойовики на Донбасі ДНР Міноборони вбивство алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    П’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей