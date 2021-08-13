П’яний бойовик розстріляв та підірвав своїх «колег»: загинуло семеро людей

Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з «розвідроти «ДНР»

За даними місцевих пабліків 19-річний бойовик вбив свою дівчину і двох цивільних

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про вчинення російським найманцем на Донбасі злочину, внаслідок якого загинули семеро людей, троє з яких – цивільні особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Днями у 9 окремому мотострілковому полку 1 армійського корпусу т.зв. ДНР після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Даниїл Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинули семеро людей – чотири найманці та троє місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Як можна зрозуміти з численних дописів в місцевих пабліках і з перехвату бойовиків, ці троє – дівчина Цуприка і літні чоловік та жінка, які трапилися йому на шляху випадково і були застрелені.

У повідомленні Міноборони наголошується, що Цупріка розшукують. За іншими, більш свіжими даними, 19-річного бойовика вже ліквідували свої.

Розвідка також оприлюднила перехоплені переговори російських найманців щодо інциденту:

12 серпня

- Я тебе новое скажу, «Глему» застрелили.

- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?

- Он пьяный нажрался, «Каравану» там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.

12 серпня

- Прими информацию: всех своих «Бегемот», в ружье, быть готовыми.

- Всех своих в ружье, команда «Бегемот».

12 серпня

- Алло, Саня.

- Ты там приготовь человечка 3-4 экипированы с оружием.

- На домике пусть все готовы будут. У нас бл..дь, проишествие пиз..ануться бл..дь.

- Одна з….., с катух слетела нах..й, перевалила тут целую кучу людей.

12 серпня

- Слушай, короче звонил только что, сказал что военнослужащий нашего полка поймал белку и лазит с автоматом в наших краях. Так что, короче, аккуратней, не встретьте этого, понял.

- Он лазит «Зайцы» вот здесь вот, короче, лазит, стреляет всех, кого видит. Так что будьте аккуратно, давай.

12 серпня

- Ориентировку пиши.

- Передвигается пешком.

- Гвардии … в/ч 008819.

- Фамилия Цуприк Данил Николаевич. 23.02.2002 года рождения.

12 серпня

- Алло, «Крым».

- Еще два трупа?

- Это Ленинская?

- Еб..ть, а его не нашли?

- Нет еще.

12 серпня

- Сереж, давай быстро ешь, полную боевую ве..али.

Наразі за даними з різних джерел відомо, що Цуприка ліквідували бойовики з «розвідроти «ДНР».