Посадовці КМДА підозрюються у розтраті 12 млн грн, виділених на цифрову трансформацію

За даними СБУ, до організації оборудки причетні щонайменше три установи

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва на корупційних схемах. За попередніми оцінками, внаслідок злочинних дій посадовців місцевий бюджет втратив 12 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Кошти нібито розкрадали з ресурсів, виділених на цифрову трансформацію, а саме – на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомого майна.

Як встановила СБУ, до організації оборудки причетні щонайменше три установи:

Департамент комунальної власності міста Києва (у структурі КМДА);

Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»;

Приватне підприємство «Лабораторія інформаційних технологій».

За даними СБУ, схема полягала в махінаціях із тендерними процедурами. «По-перше, чиновники віддали перемогу у тендері на 40 млн грн без будь-якого конкурсу. По-друге, фігуранти провадження складали кошторис послуг із завідомо завищеними показниками. Це дозволило зловмисникам покласти 20 млн грн у власні кишені. Гроші виводили через конвертаційний центр – на банківські рахунки фіктивних підприємств», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків, за результатами яких припинили діяльність незаконного конвертаційного центру, задіяного у злочинній схемі, а також вилучили:

печатки та документи понад 30 фіктивних підприємств;

документи щодо незаконного виведення коштів;

серверне обладнання, комп’ютерну техніку та мобільні термінали;

записи «чорної» бухгалтерії, котрі свідчать про привласнення державних грошових коштів на загальну суму 20 млн грн.

Наразі планується проведення судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертиз. Їх мета – підтвердження завданих державі збитків на суму близько 20 млн грн та прийняття за їх результатами відповідного процесуального рішення.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Києва.

Як повідомлялося, 22 жовтня Шевченківська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції та за оперативного супроводження СБУ провела обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та ряду інших підприємств за фактом розтрати бюджетних коштів у сумі близько 12 млн грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.