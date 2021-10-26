На атомній електростанції, яку від «диверсантів» рятувала СБУ, сталася аварія

На АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню

На території Рівненської атомної електростанції сталася аварія на трубопроводі. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на відкритій території біля блоку № 3, який наразі перебуває на плановому ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння.

«Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв і постраждалих немає. Радіаційний і протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України провела антитерористичні навчання, за легендою яких готувалася диверсія на Рівненській АЕС.

«За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити «підриви» на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тож змушені були рятуватися втечею. Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи. Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу «диверсантів» поблизу пункту пропуску «Прикладники». Другу знешкодили біля залишеної у лісі оборонної споруди», – йдеться в повідомленні.