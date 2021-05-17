Троє українців ошукали в інтернеті іноземців на понад 1 млн гривень

Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні грошей іноземців за допомогою фішингу

Зловмисники створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили дані своїх кредиток

Троє 19-річних українців з Дніпропетровщини ошукали на понад мільйон гривень громадян країн Європи та Америки. Вони створили фейкові сайти, на яких постраждалі залишали свої банківські дані, а потім викрадали їх. Про це повідомили у кіберполіції України.

Такий вид шахрайства називається фішинг. Зловмисники створили десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили дані своїх кредиток. Сайти повністю копіювали дизайн іноземних інтернет-майданчиків оголошень.

Зібрані дані карток зловмисники підв’язували до системи безконтактної оплати на телефонах. З рахунків потерпілих фігуранти розраховувалися за покупки у магазинах побутової техніки.

Наразі поліцейські встановлюють, кого саме ошукали українці. Попередня сума збитків сягає понад мільйон гривень.

У помешканнях фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки. Усе направили на експертизу.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків). Санкція статті передбачає до 170 тисяч гривень штрафу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам. Слідчі дії тривають.

Як не стати жертвою таких шахраїв?

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