Законні два гектари землі отримають не всі: кому з українців пощастить

Нові земельні ділянки в громадах можуть надавати тим людям, які важливі для місцевої громади

Безоплатна приватизація землі безперспективна. Проте отримати 2 га землі можуть деякі категорії громадян. Про це в блозі на AgroPolit.com повідомив старший проєктний менеджер земельної реформи Кабінету міністрів України Андрій Мартин.

За словами Мартина, можливість приватизувати й надалі свої земельні ділянки повинні мати: ті громадяни, які мають на ній у своїй власності житлові чи дачні будинки; які тримали в користування землю ще 2002 року за старим земельним законодавством; отримують у власність земельні ділянки при приватизації сільськогосподарських державних чи комунальних підприємств.

Також нові земельні ділянки в громадах можуть надаватися тим людям, які важливі для місцевої громади: працівники соцсфери села, постраждалі внаслідок ЧАЕС, ветерани війни.

Для людей, які мають особливі заслуги перед державою (учасники АТО, особи з інвалідністю внаслідок АТО або Революції Гідності, сім’ї загиблих військовослужбовців та учасників Революції Гідності), можуть запровадити грошову компенсацію за таку землю, тобто монетизацію землі.

«Пропонується надати людям не можливість безоплатного отримання землі, а здійснити її пільговий викуп за ринковою вартістю із суттєвою знижкою, порівняно з ринковою вартістю й розстроченням платежу. Це буде справедливо, бо в цьому випадку земельну ділянку особа отримає дуже-дуже дешево, можливо й безплатно. У такому разі не буде дерибану дорогої землі, наприклад, у місті Києві або в інших обласних центрах, яка коштує мільйони гривень. Зрозуміло, що нерівноцінно одному учаснику АТО надавати земельну ділянку вартістю у 2 млн грн, а іншому у 20 тис. грн. Ця монетизація зробить придбання землі чесним, справедливим та рівним для всіх», – повідомив він.

Також Мартин зазначив, що безоплатне отримання земельної ділянки має служити певним соціальним цілям. Її слід надавати тільки тому, хто на ній реально працюватиме: «Як цього досягнути? Заборонити тим, хто отримав земельні ділянки безоплатно, на певний срок (7 років) змінювати цільове призначення землі, тобто передавати цю земельну ділянку третім особам і відчужувати її».

У Кабміні також пропонують відкоригувати норму про безоплатну приватизацію для ведення особистого селянського господарства — зменшити з 2 га до 60 соток. «Для особистого селянського господарства цього, як правило, цілком достатньо», – пояснив Мартин.

Як раніше писав «Главком», кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.