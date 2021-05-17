53% українців підтримують санкції проти Медведчука

Цілком схвалюють санкції РНБО проти Віктора Медведчука 43% респондентів, ще 10% – «скоріше схвалюють»

Більшість українців підтримують санкції РНБО проти Віктора Медведчука та підконтрольних йому телеканалів. Про це свідчать дані опитування «Суспільно-політичні погляди в Україні 13-21 березня, 2021», проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Цілком схвалюють санкції РНБО проти Віктора Медведчука 43% респондентів, ще 10% – «скоріше схвалюють».

Поруч з тим, майже чверть опитаних українців висловилися проти санкцій: зовсім не схвалюють їх 16%, скоріше не схвалюють – 8%. Ще 23% не змогли дати відповідь на питання про санкції.

Інфографіка від Рейтингу

Втім, підтримка санкцій проти підконтрольних Віктору Медведчуку телеканалів дещо нижча. Лише 36% опитаних повністю підтримали дані санкції, ще 17% підтримали частково.

Проти санкцій щодо телеканалів висловилися 39% респондентів.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки Оксаною Марченко. Він сподівався, що телеведуча та її чоловік Віктор Медведчук подарують йому мільйон, бо втратив гроші через банкрутство банку. Однак цього не трапилося.

Нагадаємо, сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK. Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.

Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.