У Бердянську чоловік відкрив стрілянину по дітях (фото)



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Правоохоронці затримали порушника Фото: Нацполіція

У чоловіка, який стріляв по дітях, поліція вилучила арсенал зброї

У понеділок, 13 липня, до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про стрілянину по дітях. Жінка заявила, що зі слів її неповнолітнього сина, мешканець одного з будинків по вулиці Волонтерів, у дворі якого знаходяться діти, стріляє з вікна своєї квартири.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники відділу кримінальної поліції, керівництво Бердянського відділу поліції.

Правоохоронці з’ясували, що за вказаною адресою проживає чоловік 1972 року народження.

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет «МП 40», стартовий пістолет «Берета», 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольних снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світлошумової та димової дії.

«На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх з травматичного пістолета. Зловмисник у минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення операції Об’єднаних сил. Наразі все вилучене направлено на проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру», - розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції Володимир Верховський.

Працівниками поліції затримали порушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами проведеного обшуку слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтями передбачає позбавлення волі на строку від трьох до семи років. Тривають досудові розслідування.