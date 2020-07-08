У Києві сталася стрілянина під житловими будинками (відео)



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На Позняках чотири людини бігали за автомобілем Toyota і стріляли

Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької

У Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Про це повідомляє Київ Оперативний.

«З камер відеоспостереження видно, що чотири людини бігали за автомобілем Toyota і стріляли. Після того, як Toyota поїхала, - ті четверо сіли в Volkswagen і помчали за нею», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час ті, що стріляли, повернулися, щоб зібрати гільзи.

До слова, на вулиці Крушельницької 21 червня в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих. 23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Київська міська рада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.