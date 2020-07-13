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    Відвідувач лікарні на Львівщині підстрелив охоронця

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    У чоловіка вилучили пістолет Флобер, з якого він стріляв в охоронця&nbsp; - Відвідувач лікарні на Львівщині підстрелив охоронця
    У чоловіка вилучили пістолет Флобер, з якого він стріляв в охоронця 
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримали підозрюваного, який зник після інциденту

    На Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника вже затримали. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в понеділок, 13 липня. 

    Стрілянина сталася в медустанові міста Винники. На виклик прибули слідчі, поліцейські і оперативники карного розшуку. Поліцейські з'ясували, що між порушником і 63-річним працівником цивільної охорони виник конфлікт. Потім зловмисник дістав пістолет Флобера і вистрілив у ногу потерпілому, після чого втік. 

    Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 63-річний житель Львова. Суд має обрати йому запобіжний захід. Зброю, з якої він вів стрілянину, вилучили і відправили на експертизу. 

    Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

    Чоловіка помістили до так званої спеціалізованої палати. Там є решітка й замок. Але пацієнт зумів виламати двері. А потім він вийшов у коридор і три жінки, які були тієї ночі на цьому посту, фізично не могли його зупинити. Санітарка й медсестра дивом змогли утекти. Лікарці він почав завдавати удари ножем. Від травм жінка померла на місці.

     

    Львівщина лікарня поліція чоловік стрілянина
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